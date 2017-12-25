ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البحرين: حريصون على التعاون مع أشقائنا لمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 10:05 م
لأمير سلمان بن حمد
لأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ ش أ
أكدت مملكة البحرين حرصها على الاستمرار في التعاون مع أشقائها وحلفائها للتصدي بحزم للإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله.

جاء خلال لقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب العاهل البحريني وولي العهد مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، والذي تم خلاله مسار التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأعربا خلال اللقاء عن ارتياح مملكة البحرين لما يبديه العالم من تفهم لخطورة المنظمات الإرهابية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدان أن مملكة البحرين تُقدر المواقف الدولية المساندة للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ومنها قرار البرلمان البريطاني "بطلب من الحكومة البريطانية"، اعتبار عدد من التجمعات البحرينية الخارجة عن القانون ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى بريطانيا.

ترشيحاتنا

تميم يدفع ثمن دعمه للإرهاب.. انهيار البورصة القطرية

تعرف على سبب مغادرة "أبوريدة" اجتماع الجبلاية فجأة

في عيد ميلادها.. هنا شيحا تروي تجربتها مع قضية خلع زوجها

تونس تطالب الإمارات باعتذار علني.. وتؤكد تمسكها بقرار «تعليق الطيران»

حسام البدري: سوء الحظ والتسرع وراء التعادل مع دجلة

أول تعليق من «مصطفى عبد الخالق» على قرار لجنة التسوية بشأن لائحة الزمالك

تعرف على سبب رفض محمد رمضان الرحيل من الزمالك

تفحم طفل فى شقة بفيصل..والقدر ينقذ «قردا» من الحريق .. صور

طارق العشري: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. ولم أتوقع هدف وادي دجلة.. فيديو

أردوغان يعرض ترميم جزيرة سودانية أثرية

الأهلي ووادي دجلة.. الأحمر يتقدم والغزلان تتعادل في دقيقة واحدة.. فيديو

وفاة الأب الروحي لـ توم وجيرى وسنو وايت.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

شوط أول سلبي "لعبا ونتيجة" بين الأهلي ووادي دجلة بالدوري.. فيديو و صور

شاهد.. أجمل إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

أجمل إطلالات بنات «ذا فويس كيدز» .. صور

فيديو

محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحي إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.. فيديو
جابر عصفور: جامعة الأزهر غير دستورية وسبب تخلف مصر.. فيديو
وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو.. فيديو
صاحب صاروخية التعادل في شباك الأهلي: نستحق النقطة وقدمنا مباراة رائعة.. فيديو
متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟