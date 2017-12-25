البحرين: حريصون على التعاون مع أشقائنا لمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب

أكدت مملكة البحرين حرصها على الاستمرار في التعاون مع أشقائها وحلفائها للتصدي بحزم للإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله.



جاء خلال لقاء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب العاهل البحريني وولي العهد مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، والذي تم خلاله مسار التطورات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.



وأعربا خلال اللقاء عن ارتياح مملكة البحرين لما يبديه العالم من تفهم لخطورة المنظمات الإرهابية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدان أن مملكة البحرين تُقدر المواقف الدولية المساندة للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب ومنها قرار البرلمان البريطاني "بطلب من الحكومة البريطانية"، اعتبار عدد من التجمعات البحرينية الخارجة عن القانون ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى بريطانيا.