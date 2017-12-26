بالأسماء.. 15 محترفا مصريا في أندية أوروبا ليس بينهم أي لاعب من الزمالك

يتواجد 15 لاعبا مصريا محترفا في أوروبا في الوقت الحالي، خرجوا من خمسة أندية مختلفة في مصر، ليس بينهم أي لاعب من صفوف الزمالك.



وكان عمر جابر هو اللاعب المصري الوحيد من الزمالك المحترف في أوروبا في الوقت الحالي، قبل أن يرحل عن صفوف فريقه بازل السويسري ويترك أوروبا وينضم لفريق لوس أنجلوس الأمريكي.



ويقدم لكم موقع "صدى البلد" تقريرا عن اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا والأندية التي خرجوا منها.



أولا: الأهلي (5 لاعبين):

1- رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي).



2- أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي).



3- محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي).



4- أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي).



5- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).





ثانيا : وادي دجلة (4 لاعبين)

6- دودو الجباس (ليرس البلجيكي).



7- كريم حافظ (لانس الفرنسي).



8- أحمد سيد مصطفى "زيزو" (موريرينسي البرتغالي).



9- عمر مرموش (فولفسبورج الألماني).





ثالثا: المقاولون العرب (لاعبان)

10- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).



11- محمد النني (أرسنال الإنجليزي).





رابعا: إنبي (لاعب واحد)

12- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي).





خامسا: نجوم المستقبل (لاعب واحد)

13- أيمن الغباشي (جبرالتار يونايتد من جبل طارق).





سادسا: لاعبون لم يلعبوا في الدوري المصري وبدأوا مشوارهم في أوروبا (لاعبان).

14- سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي).



15- ألكسندر جاكوبسن (نوركوبنج السويدي).