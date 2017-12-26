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فكر دينى

علي جمعة يوضح كيفية احتساب نصاب زكاة المال لأفراد الأسرة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:01 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن لكل شخص ذمة مستقلة عند إخراج زكاة المال، حيث إنه إذا بلغت ممتلكات كل أفراد الأسرة معًا النصاب ولم تبلغه منفرده، فليس عليها زكاة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « طفل يسأل بأن لديه أموال بالبنك، وأموال في الدولاب في البيت، ومر عليها عام، فهل عليها زكاة ؟»، أن الزكاة تخرج على مبلغ معين، وهو ما يُعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21، بشرط بلوغ المال المدخر هذا النصاب وأيضًا مرور عام قمري عليه، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف أنه لا ينضم مال الطفل إلى مال إخوته وإلى الأب والأم، ولا يتم جمع كل أموال الأسرة لإخراج زكاة عنها، فلكل ذمة مستقلة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يبلغ مال كل واحد النصاب منفردًا، كما أنه يقصد بالعام السنة القمرية أي الهجرية وليس الميلادية أو الشمسية، حيث إن الفرق بينهما يُعادل 11 يوما تقريبًا.

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