محافظ الإسكندرية: مشروع للحفاظ على تراث شارع النبي دانيال بـ27 مليون جنيه

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأن مجلس المحافظة للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع تطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بما يقرب من ٢٧ مليون جنيه، والذي يعتبر من المشروعات المهمة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأماكن التراثية والحفاظ على المباني الحضارية والتراثية التي تشكل الهوية الإسكندرية.



ونوه محافظ الإسكندرية، في تصريحات له، بأن مشروع تطوير والحفاظ على التراث العمراني بشارع النبي دانيال يعتبر مماثلا لما حدث في القاهرة الخديويةـموضحا أنه تم اختيار شارع النبي دانيال، نظرا لأنه من أقدم الشوارع الحضارية بالمدينة ويبلغ طول ما يقرب من ٨٧٠ مترا، ويصل بين طريق الحرية ومحطة مصر وقريب من ميدان الشهداء والجندى المجهول ويوجد به مسجد كبير والمعبد اليهودي والكنيسة المرقسية فهو من الشوارع التي بها خليط ديني متميز، كما أن له قيمة ثقافية نظرا لوجود محلات بيع الكتب به، كما أن ٧٠٪ من المباني التي به من المباني التراثية ذات الطراز الكلاسيكي.



وخلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بمجلس اسكندرية للتراث الحضاري، تم استعراض المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع وإمكانيات حلها، حيث أن الشارع به العديد من التعديات واللافتات الاعلانية، كما أن بعض المحلات قامت بإغلاق مناطق الفراغات بين المباني الأثرية، ووحدات الإضاءة المستخدمة فى الشارع لا تتلائم مع الطابع التراثي، وبسبب كثرة الاشغالات وتعديات المحلات على حرم الطريق أصبحت لا توجد أماكن مناسبة لسير السيارات والمشاة، كما انه لا يوجد شكل ثابت المكتبات بيع الكتب



وعلى الصعيد ذاته، تمت مناقشة مقترحات تطوير الشارع، حيث تم تقسيم مشروع تطوير الشارع الى ٣ مراحل، يتم خلال كل مرحلة إزالة التعديات على الشارع والمخالفات، وتوحيد شكل اللافتات، وتحديد مسار مخصص للمشاة، ووضع وحدات إضاءة مناسبة مع المكان، ووضع الاعلانات بصورة جمالية مناسبة، واستخدام عناصر التشجير، وإقامة أماكن جلوس للمشاة، ووضع لافتات إرشادية للشارع.

