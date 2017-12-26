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مرض انقباض عضلة القلب لدى المرأة لا يجد اهتمام الأطباء مثل الرجل

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد البروفسور الفرنسى رافييه جوفان طبيب القلب فى المستشفى الأوروبى الفرنسى جورج بومبيدو،أن مرض انقباض عضلة القلب لدى المرأة لا يجد اهتماما من قبل الأطباء مثل الرجل لأنه يرتبط لديها بتغير الهرمونات فى فترة ما قبل انقطاع الطمث ، لذلك يطلب منها الطبيب الراحة وتناول مجموعة من الفيتامينات ، وفى حالة تجدد الأعراض فينصحها باستشارة طبيب القلب.

وأوضح الطبيب الفرنسي،أن انقباض عضلة القلب منتشر لدى الرجال بسبب الضغوط التى يتعرضون لها فى أعمالهم والمجهود الذي يبذلونه، أما بالنسبة للمرأة، فإن ذلك بسبب نظام حياتها والتدخين الذي يأتي في مقدمة الأسباب المسببة له ، لذلك يجب عليها مراعاة نظام حياتها والابتعاد عن التدخين، خاصة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث من أجل حماية قلبها.

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