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محافظات

محافظ الإسكندرية: إطلاق حملة للكشف عن فيرس «سي».. وعلاج المرضى مجانا

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:16 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تطلق محافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، حملة طبية بمنطقة الدخيلة أمام مسجد أم المؤمنين، للكشف المبكر عن فيروس "سي"، من خلال إجراء الاختبار السريع، كما سيتم تحويل الحالات المصابة للعلاج على نفقة الدولة.

وصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة بدأت منذ عدة أشهر في تنفيذ حملة ومبادرة "الإسكندرية خالية من فيروس سي"، مؤكدا حرص المحافظة على تسهيل جميع الإجراءات لحصول المريض على الدواء اللازم.

وأضاف "سلطان"، في تصريح له اليوم، إلى أن المحافظة تسعى إلى علاج 5 آلاف مواطن شهريًا من فيروس "سي"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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