«المالية»: نفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية بـ4 مليارات دولار

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم، الثلاثاء، أنه سيتم الاختيار اليوم ما بين أربعة وخمسة بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.



وقال الجارحي، في تصريح لـ"رويترز"، إن حوالي 22 بنكا دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، وكل الأسماء الكبيرة تقدمت، وسنقوم بجولة ترويجية قصيرة لطرح السندات خلال يناير.



ولم يكشف وزير المالية عن الدول التي ستشملها الجولة الترويجية، لكنه أوضح أن الجولة ستكون قصيرة وتعقبها لقاءات مع المستثمرين المحتملين من خلال مؤتمرات عبر الهاتف.



وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.



وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.