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فن

وفاة هيذر مينزيس-أوريتش إحدى بطلات (صوت الموسيقى) عن 68 عاما

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:11 ص
صدى البلد
رويترز
توفيت الممثلة هيذر مينزيس-أوريتش المعروفة بتجسيد شخصية لويزا فون تراب في فيلم (صوت الموسيقى/ذا ساوند أوف ميوزيك) الليلة الماضية في مدينة أونتاريو عن عمر 68 عاما.

وقال ابنها ريان أوريتش إن والدته أرملة الممثل روبرت أوريتش كانت تعاني من السرطان.

وقال رايان إن والدته توفيت وهي محاطة بأبنائها وأفراد أسرتها.

وأضاف "كانت ممثلة وراقصة باليه وعاشت حياتها على أكمل وجه. لم تكن تعاني من أي ألم لكن بعد قرابة أربعة أسابيع من تشخيص إصابتها بسرطان المخ المميت كانت قد اكتفت ولفظت آخر أنفاسها على هذه الأرض الساعة 7:22 مساء".

وولدت مينزيس-أوريتش في تورنتو وكان أول أدوارها على الشاشة في المسلسل التلفزيوني (ذا فارمرز دوتر) قبل أن يتم اختيارها لتلعب دور لويزا فون تراب الابنة الثالثة من أبناء فون تراب السبعة في فيلم (صوت الموسيقى) الذي أنتج عام 1965.

وحقق الفيلم وهو معالجة سينمائية لمسرحية موسيقية نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وفاز بخمس جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم.

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