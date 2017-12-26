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محافظات

حبس 4 أشخاص سرقوا 43 نافذة مدرسة بالدقهلية

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:31 ص
صدى البلد
همت الحسينى
قررت نيابة المطرية حبس أربعة أشخاص قاموا بسرقة 43 نوافد "الوميتال"من مدرسة بالمنزلة 4 ايام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء ايمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من مركز المنزلة يفيد بورود بلاغ بسرقة 43 نافذة من مدرسة الثانوية الزراعية بالمنزلة حيث قام مجهولون بسرقتها.

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن المدرسة خارج الكتلة السكنية وأن المبنى التعليمى الجديد مكون من خمسة طوابق وعدم وجود النوافذ الخاصة بالطوابق الثلاث الأولى وسلامة باقى نوافذ المبنى بالطابقين الرابع والخامس .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 43 نافذه الوميتال حصيلة السرقه وتم إخطار إدارة المنزلة التعليمية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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