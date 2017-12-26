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أخبار البلد

عودة حركة رحلات الطيران الصباحية لطبيعتها بين مصر والإمارات

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:11 ص
صدى البلد
محمد عبدالناصر
أعلنت مصادر ملاحية مصرية اليوم، الثلاثاء، عن عودة حركة الطيران الصباحية بين مصر والإمارات لطبيعتها بعد ارتباكها على مدار اليومين الماضيين بسبب تعرض مطارات الإمارات لموجات من الضباب الكثيف أدت لانخفاض مستوى الرؤية وتأخر إقلاع 5 رحلات.

وقالت المصادر إن سلطات مطار القاهرة تلقت إخطارا من السلطات الإماراتية بانكسار موجات الضباب التى تعرضت لها المطارات الإماراتية اليومين الماضيين، وأقلعت رحلات مصر للطيران رقم 910 إلى دبى و916 إلى أبوظبى فى موعدها، بينما تأخر إقلاع رحلة العربية رقم 621 ساعتين بسبب تأخر وصولها من الشارقة، كما أقلعت رحلات طيران الاتحاد إلى أبوظبى والإمارات إلى دبى متأخرة فترات قصيرة بسبب تأخر وصولها وكثافة التشغيل.

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