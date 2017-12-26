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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات اليوم..فيديو

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورا المري
استعرض برنامج "8 الصبح"،المذاع على فضائية «DMC»، صباح اليوم، الثلاثاء،بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع أنحاء الجمهورية.

ودرجات الحرارة المتوقعة: القاهرة العظمى 20، والصغرى 12، الإسكندرية 13/19، مرسى مطروح 10/19، بورسعيد 12/19، دمياط 12/19، والإسماعيلية 20/10، السويس 21/10، طابا 12/18، رفح 19/10، قنا 21/10، شرم الشيخ 22/16، الفيوم 20/9، بني سويف 20/9، المنيا 20/8، أسيوط 20/8، الأقصر 23/12، أسوان 24/12، شلاتين 25/16، حلايب 24/18، الوادي الجديد 20/10.

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