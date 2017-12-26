ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورا المري
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"،تقريرًا مفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق اليوم، الثلاثاء.

وسجلت أسعار الخضراوات "الطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4.5 جنيه، والخيار 6 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفاصوليا 4 جنيهات، والليمون 8.5 جنيه، والفلفل الألوان 12 جنيهًا".

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات، والفراولة 12 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 22 جنيهًا.

ترشيحاتنا

اليوم .. الحكم في نفقة ابنة أحمد الفيشاوي وتكاليف دراستها بالخارج

«المالية»: نفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية بـ4 مليارات دولار

وزير الخارجية الفلسطيني : صفقة القرن هلوسة .. وسيناء مصرية للأبد .. فيديو

عودة حركة رحلات الطيران الصباحية لطبيعتها بين مصر والإمارات

سميرة سعيد تكشف عن سر تغيير شكلها الجسدي والغنائي بصفة مستمرة .. فيديو

سميرة سعيد: أغنية «يا عم عيش» محاولة للخروج من الحالة السلبية بالحياة ..فيديو

دوريات من القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات

عماد متعب ينتظم في تدريبات الأهلي

جابر عصفور: يحيى حقي كان يوقظني من النوم ليسألني عن معاني الكلمات وتواضعه دفعه لاحتضان جميع الكتاب

بالأسماء.. 15 محترفا مصريا في أندية أوروبا ليس بينهم أي لاعب من الزمالك

اليوم .. تسليم الدفعة الثانية من «شقق دار مصر» بالقاهرة الجديدة

فحص طبي لـ"ربيعه" في الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من حفل عمرو دياب احتفالًا بالكريسماس

شاهد .. صالح جمعة يسهر في حفل عمرو دياب عقب تعادل الأهلي مع وادي دجلة

بلاها "بابا نويل وشجرة كريسماس".. ارتفاع الأسعار يصيب الأسواق بالركود.. فيديو وصور

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات اليوم..فيديو
سميرة سعيد: أغنية «يا عم عيش» محاولة للخروج من الحالة السلبية بالحياة ..فيديو
أشهر أسطى كهربائي بالإسكندرية سيدة اسمها «ذكية» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟