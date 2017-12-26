المؤشر نيكي ينخفض وسط تعاملات ضعيفة بسبب العطلات

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء وتحرك في نطاق ضيق في غياب عوامل تحفيز من أسواق أخرى.



وأغلق نيكي منخفضا 0.2 في المئة إلى 22892.69 نقطة وسط تعاملات ضعيفة نظرا لإغلاق الكثير من المراكز المالية الأخرى التي عادة ما تقتدي بها الأسواق العالمية.



وكانت شركة تاكاشيمايا التي تدير أكبر سلسلة متاجر في البلاد من بين أكبر الرابحين على المؤشر وارتفع سهم الشركة 3.7 بالمئة بعدما زادت أرباح التشغيل في أول تسعة أشهر حتى نوفمبر تشرين الثاني بفضل طلب قوي من عملاء محليين وزائرين أجانب.



ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو مني 27 مؤشرا بخسائر وقاد الخسائر قطاع الآلات الكهربائية والخدمات ومتاجر التجزئة.



وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1827.01 نقطة.