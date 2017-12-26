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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:23 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورا المري
عرض برنامج "8 الصبح"،المذاع على فضائية "dmc"،تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق اليوم، الثلاثاء.

وسجّل الدولار الأمريكي 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، واليورو 20.95 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 23.63 جنيه للشراء و23.82 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.87 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.60 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

وسجَّلت أسعار الذهب "عيار 24 نحو 720 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 630 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل 540 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5040 جنيهًا".

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