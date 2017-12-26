دوريات من القوات المسلحة والشرطة المدنية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات

بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.



وذكر بيان للقوات المسلحة، اليوم، أنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأية محاولة للخروج على القانون.