سعر الدولار في البنوك اليوم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.



وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 17.7755 جنيه للشراء و17.8909 جنيه للبيع، بالبنك المركزى، وسجل فى بداية التعاملات بالبنك العربى الافريقى الدولى سعر 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ويرتفع السعر قرشا واحدا ليسجل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع ببنك كريدى أجريكول، كما سجل نفس القيمة ببنكى الأهلى الكويتى وبنك الإسكندرية.



كما سجل اليورو نحو 21.0645 جنيه للشراء و21.1848 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 23.7286 جنيه للشراء و23.8639 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.9579 جنيه للشراء و18.0662 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.6534 جنيه للشراء و15.7429 جنيه للبيع.