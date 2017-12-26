ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترجح أن تسعى بيونجيانج لإجراء محادثات بشأن برامجها للأسلحة

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:43 ص
صدى البلد
ا ش ا
توقعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة العام المقبل ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سول.

وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية يوم الجمعة بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها كدولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع".

ولم يقدم التقرير أسبابا للنتائج التي توصل إليها.

وتأججت التوترات بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تطورها في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما تتبادل بيونجيانج والبيت الأبيض حربا كلامية.

وقال دبلوماسيون أمريكيون بشكل واضح إنهم يريدون حلا دبلوماسيا لكن الرئيس دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها غير مجدية وقال إن على بيونجيانج أن تلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة مرعوبة من قوة بيونجيانج النووية "وتزداد هلعا في تحركاتها لفرض أقسى العقوبات والضغوط على بلادنا".

وأيدت الصين، الحليف الكبير الوحيد للشمال، وروسيا أحدث جولة من العقوبات بينما دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أمس لبذل جهود من أجل تخفيف التوتر.

ترشيحاتنا

للرجال .. احترس قبل تناول الجمبري !!

المفتي السابق يوضح حكم وضوء المريض بـ«فوطة مبللة بالماء»

اليوم .. الحكم في نفقة ابنة أحمد الفيشاوي وتكاليف دراستها بالخارج

9 يناير .. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط لاتهامهم بقتل مجند

تعرف على طريقة تحضير الكيكة المجنونة لـ"أميرة شنب"

سعر الدولار في البنوك اليوم

جابر عصفور ناعيا صلاح عيسى: الثقافة المصرية فقدت مؤرخا اجتماعيا وصحفيا اهتم بالعدالة الاجتماعية

سميرة سعيد تكشف عن سر تغيير شكلها الجسدي والغنائي بصفة مستمرة .. فيديو

لا ترمي أكياس الشاي بعد استخدامها لهذا السبب العجيب !

محافظ المنيا في 2017.. إنشاء المنطقة الحرة وإدراج جبل الطير ضمن الحج العالمي

اليوم .. تسليم الدفعة الثانية من «شقق دار مصر» بالقاهرة الجديدة

وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى إثيوبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من حفل عمرو دياب احتفالًا بالكريسماس

شاهد .. صالح جمعة يسهر في حفل عمرو دياب عقب تعادل الأهلي مع وادي دجلة

بلاها "بابا نويل وشجرة كريسماس".. ارتفاع الأسعار يصيب الأسواق بالركود.. فيديو وصور

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات اليوم..فيديو
سميرة سعيد: أغنية «يا عم عيش» محاولة للخروج من الحالة السلبية بالحياة ..فيديو
أشهر أسطى كهربائي بالإسكندرية سيدة اسمها «ذكية» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟