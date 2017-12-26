كوريا الجنوبية ترجح أن تسعى بيونجيانج لإجراء محادثات بشأن برامجها للأسلحة

توقعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تسعى كوريا الشمالية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برامجها للأسلحة العام المقبل ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سول.



وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية يوم الجمعة بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.



وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها كدولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع".



ولم يقدم التقرير أسبابا للنتائج التي توصل إليها.



وتأججت التوترات بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تطورها في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما تتبادل بيونجيانج والبيت الأبيض حربا كلامية.



وقال دبلوماسيون أمريكيون بشكل واضح إنهم يريدون حلا دبلوماسيا لكن الرئيس دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها غير مجدية وقال إن على بيونجيانج أن تلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.



وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة مرعوبة من قوة بيونجيانج النووية "وتزداد هلعا في تحركاتها لفرض أقسى العقوبات والضغوط على بلادنا".



وأيدت الصين، الحليف الكبير الوحيد للشمال، وروسيا أحدث جولة من العقوبات بينما دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ أمس لبذل جهود من أجل تخفيف التوتر.