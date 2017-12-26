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دراسة استقصائية : كلما ارتفع الدخل تتجه المرأة نحو النحافة مقارنة بالرجل

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت دراسة استقصائية أنه كلما زادت رواتب الأشخاص في أمريكا كلما تراجع محيط خصر المرأة مقارنة بالرجل.

وإستنادا للبيانات التى سجلت فى عام 2016 ،" كان انتشار البدانة أقل في الفئة الأعلى دخلا بين النساء ، ولكن هذا لم يحدث بين الرجال ، وفقا"لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض "الأمريكى.

وفى هذه الدراسة، بحث العلماء عبر إحصائية مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"سينثيا أوغدن"، البيانات الصحية الاتحادية الأمريكية من 2011 وحتى 2014 .

ووجد المحققون أن ما يقرب من 31% من الأشخاص المنتمين للشريحة العليا من الدخل 83.000 دولار فأكثر لأسرة مكونة من أربعة أفراد فى عام 2014 ، يعانون من السمنة المفرطة .

وكشف الباحثون عن انخفاض مستويات البدانة بين النساء بشكل حاد مع ارتفاع مستويات دخولهن من حوالى 45% من النساء في مستوى خط الفقر، إلى حوالى 43% للنساء في الشريحة المتوسطة، ثم إلى أقل من 30% من النساء فى مستويات الدخل الأعلى.

ولاحظ الفريق البحثي فى "مركز الوقاية و مكافحة الأمراض"الأمريكى ، أن الاتجاه يبدو محددا بالنسبة للنساء من البيض ، و بالنسبة للنساء من السود ، فقط ظلت مستويات السمنة هى نفسها تقريبا ، بين النساء اللاتى أنخفض مستوى دخولهن ، مقارنة بالسيدات اللاتى أرتفع متوسط دخولهن .

وأظهرت الدراسة أنه لم يكن هناك اتجاه مماثل بين الرجال .. ففى الواقع ، كانت معدلات البدانة الأعلى بين الرجال الأمريكيين فى الفئة متوسطة الدخل ، بنسبة بلغت 38.5 % .. ويقارن ذلك بالرجال الذين كانوا سواء في مستوي خط الفقر ليصل معدل البدانة بينهم نحو 31.5 % ، ونحو 32.6% بين الرجال فى شريحة الدخل الأعلى .

وأوضح الباحثون أن انتشار البدانة كان الأعلى بالنسبة للرجال من السود فى الفئة ذات الدخل المرتفع بنسبة 42.7% ، مقارنة بالرجال فى الفئة ذات الدخل الأقل التى بلغت معدلات البدانة بينهم نسبة 33.8% .

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