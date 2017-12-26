9 يناير .. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط لاتهامهم بقتل مجند

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 9 يناير المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 8 ضباط شرطة بمباحث قسم شرطة الهرم،لاتهامهم بقتل مجند بعد تعذيبه حتى الموت أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة لمدة 21 يومًا، واحتجازه بدون وجه حق، وذلك أمام الدائرة 21 جنايات الجيزة.



كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت النيابة لهم تهمة القتل، وارتكاب جرائم الضرب المفضي إلى الموت، واحتجاز مواطن دون سند قانونى، وعدم إخطار الجهات القضائية.