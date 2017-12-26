تسليم الدفعة الثانية من "شقق دار مصر" للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر 15 يناير المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الاثنين الموافق 15 يناير المقبل، في تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمدينة للفائزين بها.



وأكد الوزير أن الوزارة فور تسلمها الوحدات من الهيئة الهندسية، المشرفة على التنفيذ، سترسل لبنك التعمير والإسكان أرقام هذه الوحدات، ليتم إخطار الحاجزين بسرعة التوجه للبنك، وإنهاء الإجراءات، وسداد المستحقات المالية، ثم التوجه لجهاز المدينة لتسلم الوحدة، مشيرا إلى أنه تم إسناد أعمال النظافة والأمن والصيانة بالمشروع فى مختلف المدن لإحدى الشركات، التى تتولى هذه المهمة على الفور.



وصرح المهندس صلاح علي متولي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه سيتم تسليم 264 وحدة (11 عمارة)، بالعمارات أرقام (151 – 152 – 153 – 154 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 69).