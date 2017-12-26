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منوعات

جرافيتي محمد صلاح يزين شوارع وسط البلد.. فيديو وصور

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:12 م
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة : كريم محمد
قام عدد من الشباب برسم صور لعدد من الشخصيات المؤثرة والعامة في مصر بطريقة الجرافيتي، وذلك بمقاهي شارع البستان بمنطقة وسط البلد.

ورسم الشباب جرافيتي ملونا كبيرا للنجم الدولي محمد صلاح على أحد الحوائط، كما قاموا برسم جرافيتي للكاتب الراحل نجيب محفوظ، والشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، بالإضافة إلى جرافيتي كبير للشيخ إمام، والتف رواد المقاهي بوسط البلد حول جرافيتي محمد صلاح لإعجابهم به.

محمد صلاح حامد يلعب في مركز الجناح الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، وأصبح فى وقت قصير من أهم اللاعبين العرب والأفارقة، وقد حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب عربي "جائزة غلوب سوكر" لعام 2016، كما أنه اعتبر أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012.

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