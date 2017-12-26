بالصور.. منال سلامة لـ"صدى البلد": شخصية "راقية" أرهقتني.. والناس كرهتني

أكدت الفنانة منال سلامة أن ردود الأفعال التي وصلت اليها عن شخصية " راقية " فاقت توقعاتها خاصة أن الشخصية جديدة عليها.



وأضافت خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد ان هذه هي المرة الأولي بالنسبة لي في تقديم الأدوار الشريرة ، سعدت بهذه التجربة خاصة أن التطورات في شخصية " راقية " لم يتوقعها الجمهور خاصة عائلتي فالجمهور أصبح يكرهني من أفعالها.



يشار إلى أن "عائلة الحاج نعمان"، بطولة تيم الحسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، سهر الصايغ، صفاء الطوخى، محسن منصور، حازم سمير، منال سلامة، هبة مجدى، لقاء سويدان، فاطمة ناصر، سماح السعيد، ميرنا نور الدين، محمد أبو الوفا، إسلام نجيب، مصطفى عبد السلام، وشريف خير الله.



وتدور أحداث المسلسل، حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير "نعمان"، ولديه ثلاث بنات وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث، والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.