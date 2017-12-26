«سلوان».. أقصرية «كفيفة» متفوقة دراسيا وتعاني من الإهانة وتستغيث بوزير التعليم.. صور

فى الوقت الذى اهتم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلانه أن عام 2018 مخصصًا لهم؛ نجد أن هناك معاقين يعانون من التعسف والإهانة من قبل بعض المسئولين فى التعامل معهم.





"صدى البلد" التقى بفتاة تحدت إعاقتها، وتغلبت عليها في صعيد مصر؛ عانت كثيرًا بحثًا عن علاج لها، ولكن انتهى كل هذا بعجز كلي في البصر؛ حتى أصبحت كفيفة تعيش معاناة كبيرة فى دخول امتحان نصف العام.





النظر إليها والحديث معها يجعلك تفخر بها، إنها سلوان نصر الدين محمد، فتاة بالصف الأول بمدرسة الاقصر الثانوية للبنات، أصيبت منذ صغرها بورم في المخ؛ أثر على العصب البصري وأفقدها الرؤية، ورغم إعاقتها لم يمنعها مرضها من مواصلة نجاحاتها، حيث حصلت على مراكز متقدمة في مراحلها الإعدادية، مما جعلها تلتحق الى بالتعليم الثانوى.





وقالت "سلوان" وهى تبكي إنها تشعر بالإهانة والتعسف فى معاملتها من قبل المدرسة التى تتعلم بها، ضاربة مثلاً بأنها يوم الامتحان الشهرى يتم تعيين مرافقة لها، وهذه المرافقة تقوم بمعاملتى بطريقة سيئة، مرددة كلمات "خلصى حلى بقى.. أوف تعبت منك متخلصي".





وأضافت أنها شعرت بالتعنت حيث رفضت مديرة المدرسة مرافقة إدارى لها لأداء الامتحان؛ رغم موافقة طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم، معللة ذلك بضرورة توفير شهادات تثبت إعاقتها "البصرية"؛ رغم أنها تدرس بالمدرسة والملف الخاص بها يحتوى على جميع التقارير الطبية.



