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فن

منال سلامة تكشف بندوة "صدى البلد" تفاصيل شخصيتها في "عائلة الحاج نعمان"

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:04 م
شيرى نبيل
قالت الفنانة منال سلامة إن شخصية "راقية" التي جسدتها ضمن أحداث دورها في مسلسل "عائلة الحاج نعمان" تختلف تماما عن شخصيتها في الحقيقة.

أضافت في الندوة التي عقدت لها في موقع "صدى البلد": "شخصية "راقية" شريرة وحقودة، ومن الممكن أن تفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها الشخصية والمادية".

"عائلة الحاج نعمان"، بطولة تيم الحسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، سهر الصايغ، صفاء الطوخى، محسن منصور، حازم سمير، منال سلامة، هبة مجدى، لقاء سويدان، فاطمة ناصر، سماح السعيد، ميرنا نور الدين، محمد أبو الوفا، إسلام نجيب، مصطفى عبد السلام، وشريف خير الله.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة كبيرة يقودها الأب الكبير "نعمان"، ولديه ثلاث بنات وولد، وتحدث مفارقات وأحداث متشابكة حول العائلة والميراث، والحياة بين العائلات والأبناء وذويهم.

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