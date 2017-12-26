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فن

في ذكراه.. تعرف على زوجات كمال الشناوي

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الدنجوان كمال الشناوى، الذى عرف بعلاقاته العاطفية المتعددة، بخلاف زواجه خمس مرات.

تزوج "الشناوي" من عفاف شاكر، الشقيقة الكبرى لشادية، وكان عمره وقتها 25 عاما، وذلك بعدما قدم معها فيلم "غنى حرب" عام 1946، وكانت عفاف شاكر شقيقة شادية قد دخلت عالم التمثيل قبل شقيقتها.

بعد انفصاله عن عفاف شاكر بعد 3 سنوات زواجا، تزوج "الشناوي" من الراقصة هاجر حمدى، والدة ابنه محمد الشناوى، ثم تزوج من زيزى الدجوى، خالة الفنانة ماجدة الخطيب وانجب منها ابنه "علاء" الذي توفي قبله، وتزوج بعدها من الفنانة ناهد شريف، وآخر زيجاته كانت فتاة سورية تدعى "سمر".

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