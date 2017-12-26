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فن

في عيد ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن غادة رجب

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الثلاثاء الفنانة غادة رجب بعيد ميلادها الـ32، وتعد "غادة" واحدة من المطربات القلائل فى جيلها اللائى امتلكن قوة الصوت.
وهذه بعض المعلومات عن المطربة.

1 - دخلت عالم الفن والغناء عندما كانت طفلة في سن الثامنة.

2 - لقبت حينها بالطفلة المعجزة لما تملكه من موهبة كانت تفوق عمرها بسنوات.

3 - تغنت بأصعب الأغاني وكان أول ظهور لها في عيد القمح وغنت إحدى روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

4- تعاونت مع اكبر الملحنين والشعراء في مصر والعالم العربي أمثال: بليغ حمدي، محمد الموجي، سيد مكاوي، حلمي بكر، عمار الشريعي، سلامي شاهين، عمر خيرت، رضا رجب، محمد علي سليمان، كاظم الساهر، إلياس رحباني، إحسان المنذر، والشعراء نزار قباني، عبد الوهاب محمد، سمير الطاير، سيد حجاب، جمال بخيت، عبد السلام أمين، صلاح فايز، بهاء الدين محمد، عماد حسن، عرض بدوي، أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة.

5 - قامت بالتمثيل والغناء مع الفنان محمد صبحى، في برنامج "اعزائى المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص"، حيث قامت بتمثيل 3 مسرحيات بالبرنامج هي "العشوائيات"، و"نصي التاني"، و"السلوك الحضاري".

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