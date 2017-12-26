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فن

في ذكرى وفاته.. أزمات عاطفية بحياة فريد الأطرش

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:00 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فريد الاطرش الـ43، حيث توفي في مثل هذا اليوم من عام 1974.

تعرض "الموسيقار" لعدد من الازمات العاطفية فى حياته، منها قصة حب مع الفنانة والراقصة سامية جمال رفض أن تكلل بالزواج خوفًا على معجباته، فيما روت "سامية" في لقاء صحفي أن السبب الحقيقي كان أنه أمير من أسرة ملكية، بينما كان ينظر إليها على أنها فلاحة من بني سويف.

كما عاش "فريد" مع شادية قصة حب بدأت فصولها بين عامي 1956 و1957 مع فيلمي "ودعت حبّك" و"أنت حبيبي"، وكانت هي المرأة الوحيدة التي طلب منها فريد الزواج صراحة بعد طلاقها من الفنان عماد حمدي، ولكنه ابتعد عنها بعدما قرأ في الصحف عن محاولات للصلح بينها وبين عماد حمدي.

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