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رياضة

رئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو: رؤساء الاتحادات مغلوبون على أمرهم.. فيديو

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:13 م
صدى البلد
محمد سمير - عدسة : ابراهيم محمد
أكد اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو رئيس الاتحاد الإفريقى، أن رؤساء الاتحادات الرياضية مغلوبون على أمرهم.

وأضاف الفولى خلال ندوة بـ"صدى البلد" أن رؤساء الاتحادات ليس لديهم مصالح شخصية وأغلبهم قيادات رياضية قوية ولكنهم يضحون من أجل مصلحة اتحادهم لذا فهم "مغلوبون على أمرهم".

وكشف الفولى عن أن أحد رؤساء الاتحادات الذى يعد كأحد أبنائه أخبره أنه يطيع الأوامر من أجل مصلحة الاتحاد ولن يعارض الأوامر حتى لا يتم تجميد الدعم المقدم للاعبيه قائلا: "لو انت نزلت الانتخابات وقالولى مصوتلكش مش هديك صوتى".

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