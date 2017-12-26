سميرة سعيد: ابني يسخر من غنائي و"العسيلي" سبب تغيير رأيه ..فيديو

قالت الفنانة سميرة سعيدة إن ابنها شادي لم يكن مهتما بالأغنيات التي تقدمها ، ولا يحب الاستماع لها بل كان فى البداية يسخر من أغانيها ، حيث كان اهتمامه بكرة القدم خاصة أنه يشجع نادى الأرسنال.



