سميرة سعيد: ابني يسخر من غنائي و"العسيلي" سبب تغيير رأيه ..فيديو

قالت الفنانة سميرة سعيدة إن ابنها شادي لم يكن مهتما بالأغنيات التي تقدمها ، ولا يحب الاستماع لها بل كان فى البداية يسخر من أغانيها ، حيث كان اهتمامه بكرة القدم خاصة أنه يشجع نادى الأرسنال.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج «صاحبة السعادة»، أن نجلها لم يكن مهتما بالأغاني العربية فكل ما يسمعه هو الأغنيات الأجنبية، مشيرة إلى أنه استمع لأغنية "عايزة أعيش" من ألبومها الأخير التي قدمها لها محمود العسيلي، حيث أعجب بها ومن وقتها بدأ يستمع لأغنياتها، وبعد هذه الأغنية قال لها : « أنت كده بقيت مطربة وبتغنى » ، ومن وقتها بدأ يستمع للأغانى .