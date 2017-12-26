إبراهيم حجازي: «نقول لعام 2017 مع السلامة.. كان عام قاسي».. فيديو

قال الإعلامي إبراهيم حجازي، إن الدولة المصرية عانت كثيرًا خلال السنوات السبع الأخيرة، وكانت سنوات كبيسة علي المصريين، مضيفًا «نقول لعام 2017 مع السلامة، كان عام قاسي علينا».





وأضاف «حجازي»، خلال برنامج «دائرة الضوء» المذاع على قناة «الأولى»، أن مصر تعافت خلال العامين الماضيين، وبدأت في البناء والتنمية وتحسين الاقتصاد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا المخاطر التى تتعرض لها مصر، ويعمل على مواجهتها، وعلى إعادة مصر إلي مكانتها وسط العالم.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على ألا يتحدث عن المشاريع التنموية إلا بعد الانتهاء منه وتنفيذه على أرض الواقع.