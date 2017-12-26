محمد الباز: «أردوغان» و«تميم» مريضان نفسيان يبحثان عن مجد لن يعود ..فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري تميم بن حمد، يحاولان دائمًا الإساءة إلى مصر، للبحث عن مجد لن يعود أبدا وهو الدولة العثمانية، وصفهما أنهما مريضان نفسيان.





وأضاف " الباز"، خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، والذي يقدمه الإعلامي «محمد الباز»، أن الدولة العثمانية ما دخلت دولة إلا ونهبتها وأحدثت بها خرابًا، مشيرا إلى أنها سرقت المصريين واستعانت بهم في بناء الاستانة والحضارة هناك في تركيا.



