لميس الحديدي للنيابة: تعرضت للضرب المبرح من بلطجية أمام البطرسية و«عارفة المتهمين»

استمعت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو المعانى وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، إلى أقوال الإعلامية لميس الحديدي في بلاغها بالاعتداء عليها أمام الكنيسة البطرسية، أثناء تغطية التفجيرات التي وقعت بها العام الماضي.



وقالت الحديدي أمام النيابة فى تحقيق امتد إلى 25 دقيقة إن بلطجية اعتدوا عليها بالضرب المبرح أثناء تواجدها أمام الكنيسة البطرسية منذ عام تقريبا، وسرقوا منها هواتفها المحمولة، أثناء تغطية الانفجار الذي تعرضت له الكنيسة.



وأضافت لميس أنها تمتلك فيديوهات تظهر هوية المتهمين أثناء اعتدائهم عليها، موضحة أنه تم تصويرها من خلال بعض المصورين الصحفيين الذين كانوا متواجدين بالواقعة لممارسة عملهم.



فيما اعتذرت لميس عن عدم تلبيتها طلبين للنيابة بحضورها سابقا، مشيرة إلي أنها لم تتسلم الطلب الأول وأثناء وصول الطلب الثاني كانت خارج البلاد برحلة عمل.



كان قسم شرطة الوايلي، تلقى بلاغا من لميس الحديدي يفيد بتعدي أشخاص عليها بالضرب المبرح وأحداث إصابة بها أمام الكنيسة البطرسية، أثناء تغطيتها الانفجار الذي وقع في أواخر عام 2016 أمام الكنيسة البطرسية.

