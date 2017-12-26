الفرنوانى يقترح إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في كندا.. فيديو

اقترح محمود الفرنوانى خبير الكرة الطائرة العالمي ومؤسس اللعبة في مصر، على الحكومة المصرية بإنشاء معرض دائم في كندا لمنتجاتها، مؤكدا أن كندا يعيش بها 7 ملايين عربي وهم يشجعون الصناعة المصرية.



وقال «الفرنوانى» خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم حجازي خلال برنامج «دائرة الضوء» المذاع على قناة «الأولى» إنه لابد من التركيز خلال الفترة القادمة لعمل دعاية جيدة ومناقشات تتم على أعلى مستوى لعرض المنتجات المحلية بالتنسيق مغ الدول العربية والإفريقية والأوروبية.



وشدد «الفرنوانى» على أنه من الضروري عمل ملحق تجاري وثقافي لجمع كل المنتجات في الدول خاصة كندا، لافتا إلى أنه سيكون لمصر عائد كبير لأننا نتميز في صناعات كثيرة خاصة الأخشاب والسجاد والنجف، ولكن لماذا التصدير للخارج قليل؟



ولفت إلى أنه كون نقابة للمهندسين العرب في كندا، مشيرا إلى أنه كان يعيش 25 ألف مهندس عربي وهذا ما دفعه لعمل نقابة خاصة رغم أنه غير مهندس.



ونوه إلى أن المصريين في كندا صدموا عند تولى الإخوان الحكم في مصر، مشيرا إلى أن العرب جميعا وقفوا مع مصر في 30 يونيو.