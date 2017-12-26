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والدة الشهيد وائل كمال: نجلى طلب نقله إلى سيناء بعد استشهاد البطل المنسى.. فيديو

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:18 م
صدى البلد
رقية محمد
قالت صباح يوسف مصطفى، والدة الشهيد وائل كمال، إن نجلها نفذ قرار نقله لسيناء يوم استشهاد البطل أحمد المنسى، مشددة على أنها طلبت من ابنها شقيق الشهيد وائل دفنه مع البطل أحمد المنسى، قبل أن تعلم أن وصية نجلها أن يدفن مع الشهيد أحمد المنسى.

وأضافت صباح خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج «آخر النهار» أنها عندما علمت باستشهاد نجلها، قالت لابنها الآخر هيثم حطه فى حضن حبيبه، وبعدين عرفت إن هو موصى بدفنه مع أحمد المنسى.

وأشارت والدة الشهيد وائل كمال إلى أنه عندما استشهد المنسى، وائل كان منهارا جدًا، وقرر بعدها الذهاب لسيناء، وقال لأخواته ورفض أن يخبرها، مشددة على أن نجلها مات بشرف لأنه ليس أقل من الأبطال الذين استشهدوا من أجل الوطن.

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