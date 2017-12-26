برلماني: «سيطرة تركيا على جزيرة سوكان ما تفرقش معانا ومحاولة لإزعاج مصر»..فيديو

قال اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب، إن الرئيس السوداني عمر البشير، يعتبر رجب طيب أردوغان المخرج الوحيد له لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليه، لانه مطلوب أمام المحكمة الدولية، مستنكرا ما فعله « البشير » من إهداء السودان جزيرة لتركيا بناء على طلب الرئيس التركي.



وأضاف خلال اتصال هاتفي لحلقة اليوم من برنامج « 90 دقيقة » المذاع على فضائية « المحور »، والذي يقدمه الإعلامي « محمد الباز »، أن هناك توجها تركيا للتوسع في أفريقيا وإعادة المجد للدولة العثمانية، لافتا إلى أن تركيا تتوسع بكثافة في المشاريع الاقتصادية بالسودان.



وأكد باشات، أن أمن البحر الأحمر مؤمن تمامًا ما بين مصر والسعودية والأردن، ومنوها إلى أن سيطرة تركيا على الجزيرة السودانية أمر معنوي ولا يمثل تهديدا لمصر.



وردد باشات: «سيطرة تركيا على الجزيرة السودانية لا تفرق معانا ومحاولة إزعاج مصر».

