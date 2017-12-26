أبوريدة يطالب بفتح تحقيق لمعرفة سبب وفاة لاعب الزمالك السابق

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بفتح تحقيق موسع فى واقعة وفاة لاعب دكرنس حامد مهدى والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، فى ودية أمام ميت رومى، واستفسر مسئولو الجبلاية من دكرنس عن أسباب الوفاة.



وترددت أنباء عن سبب وفاة اللاعب بعد بلع لسانه فى المباراة بينما أكد الكشف الطبى إصابة اللاعب بأزمة قلبية.



ولعب حامد مهدى، فى ناشئى الزمالك، وسبق له أن تدرب مع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة الأبيض، وكان أحد نجوم النادي المميزين.

