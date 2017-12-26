خبير بترولي لـ «صدى البلد»: البحر المتوسط أصبح «تورتة» كبيرة في عالم استخراج الغاز الطبيعي.. ويؤكد: البنية التحتية لمصر هي الأفضل لتصريف حقول «المتوسط»

الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي:

شركات البترول أصبحت تتجه إلى البحر المتوسط عبر الدول المطلة عليه

قبرص حتى الآن هي أكبر المستفيدين تليها إسرائيل ثم مصر بالمرتبة الـ3

المنطقة أصبحت واعدة وجاذبة للاستثمارات في مجـالات البحـث والتنقيـب

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن البحر المتوسط أصبح "تورتة" كبيرة في عالم استخراج الغاز الطبيعي، وأن شركات البترول أصبحت تتجه إليه عبر الدول المطلة عليه، لتأكدهم بأن أحواض ترسيب الغاز به والتي تغطي مساحة ٨٣ ألف كيلو متر مربع بها مناطق واعدة جدًا.وقال "أبو العلا"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إن قرار لبنان بدء التنقيب عن الغاز بمياهه الاقتصادية بالمتوسط، خير دليل على ذلك، حتى وإن كان قد جاء متأخرًا، حيث انه وقع الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود البحرية منذ ٢٠٠٧ مع قبرص.وأشار الخبير البترولى، إلى أن قبرص حتى الآن هي أكبر المستفيدين من البحر المتوسط، يليها اسرائيل، ثم مصر، ولبنان، مشيرا إلى أن سوريا يتم الاعتداء على حقوقها بالقوة نظرا لما تمر به من ظروف.وأوضح أن المنطقة تحولت لمنطقة واعدة وجاذبة للاستثمارات من قبل الشركات التي تمتلك امكانيات البحث والتنقيب، بالمياه الاقتصادية العميقة لها، بعد اكتشافات افروديت وليفياثان بإبريل ٢٠١١ وحقل ظهر المصري مؤخرا.أكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، أن أي عملية بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعي لأي دولة في حوض الترسيب بشرق البحر الأبيض المتوسط، والذي يغطي مساحة ٨٣ ألف كيلو متر مربع، هو في مصلحة مصر بكل تأكيد.وقال "أبو العلا"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": إن أي غاز يخرج من تلك المنطقة هو في مصلحة مصر، لأن البنية التحتية لنا هي أفضل طريقة لتصريف ذلك الغاز.وأوضح الخبير أن المنطقة تحولت لمنطقة واعدة وجاذبة للاستثمارات من قبل الشركات التي تمتلك امكانيات البحث والتنقيب، بالمياه الاقتصادية العميقة لها، بعد اكتشافات حقلى "افروديت" وليفياثا فى إبريل ٢٠١١ و حقل " ظهر" المصري مؤخرا.كان مجلس الوزراء اللبناني وافق على عرض لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط مقدم من اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية وذلك في أول جولة لترسية تراخيص التنقيب في البلاد.