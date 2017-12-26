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أخبار العالم

الحوثيون يحولون مساجد وجامعات إلى سجون بالعاصمة صنعاء

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:00 م
الحوثي
الحوثي
ا ش ا
أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء أن مليشيات الحوثي الانقلابية حولت مساجد وجامعات ومقار مدنية إلى سجون ومعتقلات؛ لاستيعاب المختطفين الجدد الذين يتزايد عددهم يوميا، منذ قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحت المصادر- حسبما أفادت فضائية (العربية) الإخبارية اليوم/ الثلاثاء/- أن مليشيات الحوثي أغلقت جامعة (21 سبتمبر) التابعة لها في منطقة السواد بحزيز جنوب صنعاء، واقتادت إليها قيادات سياسية وعسكرية من حزب المؤتمر الشعبي العام، حيث تحتجزهم هناك.

وتفرض مليشيات الحوثي طوقا من السرية والتكتم على عشرات السجون السرية المستحدثة خلال الأسابيع الماضية للآلاف من معارضيها الجدد من حزب الرئيس الراحل صالح، في ظل تناقل روايات متعددة بين سكان صنعاء عن وجود تلك السجون في مقار مدنية أخرى بينها وزارات ومصالح حكومية ومنازل لقيادات يمنية يحتلها الحوثيون.

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