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أخبار العالم

البحرين تؤكد استمرارها في إجراءات محاصرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:00 م
خليفة بن سلمان
خليفة بن سلمان
ا ش ا
أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة البحرينية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتعامل أبدا مع الإرهاب بأسلوب ردة الفعل بل مستمرة في إجراءاتها التي تحاصر الإرهاب وتقطع مصادر تمويله ودعمه وتفوت عليه فرص تمرير مخططاته الخبيثة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرانية عن رئيس الوزراء، خلال لقاء مع مسئولين بالبحرين، أن الإرهاب مهما زادت وطأته فإن وطأة القانون أقوى منه ولن تتمكن فئة انتهجت الخراب والغدر مسلكا أن تنال من أمن الوطن واستقراره.. مشيرا إلى أن البحرين ستبقى دائما محمية بوعي شعبها وكفاءة أجهزتها الأمنية والعسكرية.

وأضاف رئيس الوزراء البحريني "إن البحرين واجهت التحديات بكل عزيمة وتجاوزتها بقوة إرادة قيادتها وشعبها، وليثق أصحاب الأطماع وداعمو محاولات خلق المشاكل والرغبة التوسعية المكتومة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأن محاولاتهم التي انكسرت عند صخرة الوحدة الوطنية واليقظة الأمنية موعودة بالفشل".

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