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الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 - 20 : 10 م
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رسالة مؤثرة من حمزة ابن الشهيد أحمد المنسي لوالده على الهواء ..فيديو
توك شو
رسالة مؤثرة من حمزة ابن الشهيد أحمد المنسي لوالده على الهواء ..فيديو
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:04 م
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رقية محمد
وجه حمزة أحمد المنسى، نجل الشهيد البطل أحمد المنسى، رسالة مؤثرة لوالده على الهواء، قائلاً «يا بابا وحشتينى أوى ونفسى أشوفك.. وأوعدك أنى أحقق ميدالية ذهب فى بطولة الجمباز».
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج «آخر النهار».
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