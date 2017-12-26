رسالة مؤثرة من حمزة ابن الشهيد أحمد المنسي لوالده على الهواء ..فيديو

وجه حمزة أحمد المنسى، نجل الشهيد البطل أحمد المنسى، رسالة مؤثرة لوالده على الهواء، قائلاً «يا بابا وحشتينى أوى ونفسى أشوفك.. وأوعدك أنى أحقق ميدالية ذهب فى بطولة الجمباز».



