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فن

عزت العلايلى يبدأ تصوير "تراب الماس"..يناير القادم

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:14 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
ا ش ا
يستعد الفنان عزت العلايلي لتصوير مشاهده بفيلم "تراب الماس" عقب تقديمه مؤخرا مسلسل"قصر العشاق " الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي.

قال عزت العلايلى – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه من المتوقع تصوير أولى مشاهده بالفيلم خلال شهر يناير القادم، لافتا إلى أنه يحرص على تنويع الشخصيات التي يؤديها بأعماله الفنية لتضاف إلى رصيده الفني.

الفيلم يسلط الضوء على عالم جرائم القتل الغامضة وتجربة شاب يعمل بإحدى الشركات الطبية يعيش حياة باهتة رتيبة ويصطدم بجريمة القتل ومجموعة من الأحداث المتلاحقة، بطولة: عزت العلايلى، إياد نصار، آسر ياسين، منة شلبى، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، أحمد كمال، صابرين، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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