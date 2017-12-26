الأوقاف تدافع عن شيرين رضا.. فيديو

أعلن الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف وضع شروطا لإنشاء المساجد والزوايا، وتتمثل في أن لا تقترب الزاوية من المسجد 500 متر، مؤكدا أن الوزارة أغلقت 20000 زاوية في كل أنحاء الجمهورية.



وأضاف خلال اتصال هاتفي لحلقة اليوم من برنامج « 90 دقيقة » المذاع على فضائية « المحور »، والذي يقدمه الإعلامي « محمد الباز »، أن ما قالته شيرين رضا عن صوت بعض المؤذنين لا يمكن أن تقصد به مهاجمة الدين، وقالته غيرة على الإسلام، موضحا أن الوزارة تختار المؤذنين لكي نريح المواطنين.



وأكد طايع، أن مشروع قانون الأذان الموحد تعطل بسبب أن بعض الرسيفرات الخاصة بالأذان الموحد سرقت من المساجد بعد ثورة 25 يناير.



وكانت الفنانة شيرين رضا وصفت أصوات بعض المؤذنين بأنها مزعجة وتشبه الجعير، مطالبا بتوحيد الأذان في جميع أنحاء مصر العربية.

