محمد عشماوي يكشف ملامح خريطة صندوق «تحيا مصر» فى 2018.. فيديو

قال محمد عشماوي الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنه تم إنشاء شركة لإعادة تشغيل المصانع المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء شركة كبيرة للاستثمار الزراعي، موضحا أن مصر أكبر دولة منتجة للتمور ونصدر 3 % من الإنتاج المصري فقط، ولكن هذه الشركة تتخصص فى إعطاء خبرة استشارية لأصحاب المزارع والتعبئة والتصدير للخارج وزراعة أنواع غير متواجدة فى مصر، وتحويل الفائض لإنتاج سكر المائدة أو السكر السائل، بالتعاون مع أكبر شركة للتمور فى الإمارات والإنتاج الحربي والريف المصري وصندوق تحيا مصر.



وأضاف " عشماوي" فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج " أون اليوم " المذاع على قناة "أون لايف" أن التصنيع ضمن الأولويات لصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى إنشاء شركة الإيجار التمويلى بالتعاون مع بنك مصر والشركة القابضة للتمويل لتوفير أى معدات لأى شركة ومصنع.



وتابع أنه سيتم إنشاء وتأسيس بوابة مصر الإلكترونية لإتاحة المنتجات عبر الإنترنت، ويدخل فى تأسيسها 4 وزارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".

