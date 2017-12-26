الزمالك يعود للمربع الذهبي بعد تغلبه على "ذئاب" المقاولون بصعوبة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الى المنافسة على لقب الدوري الممتاز ودخوله مرة اخرى الى المربع الذهبي في الترتيب العام للدوري الممتاز، بعد اجتياز المقاولون العرب وحصد ثلاث نقاط ليصبح في المركز الرابع.



وكان الزمالك قد تغلب على منافسه المقاولون العرب بصعوبة بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي في ختام مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 25 نقطة ويحتل المركز الرابع ويعود الى المربع الذهبي، بينما يستقر فريق المقاولون العرب عند المركز السابع برصيد 22 نقطة.