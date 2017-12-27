500 مليون شخص يعانون من مشاكل في الكلى.. دراسات صادمة حول "الفشل الكلوي"

الكلى تضخ حوالي 400 جالون من الدم المعاد تدويره كل يوم

الدم المتدفق في الكلى أعلى من تدفق الدم في القلب والكبد والدماغ

نصف كلى يمكن ان تقوم بعمل كلية كاملة



تعد الكلى من الأجهزة الأساسية للجسم البشري، وعدم وجودها يمكن ان يؤدي الى موت الانسان، وهي آلية معقدة للغاية، ولها وظيفتان رئيسيتان، الأولى: تنقية الدم، والثانية التخلص من النفايات، لذلك قام موقع "fast legend" بذكر أبرز الدراسات حول الكلى.



وأجري أول عملية زرع للكلى على يد "يوري فورونوي"، وهو جراح روسي في عام 1933، وقد فشلت عملية الزرع، ويخضع ما يقرب من 1،5 مليون شخص على الصعيد العالمي لعملية زرع الكلى أو غسيل الكلى.



وأجرى الدكتور "جوزيف إ. موراي" أول عملية زراعة ناجحة في الكلى في ديسمبر 1954، وكانت عملية الزرع بين توأمين متماثلين، وقد أجريت العملية في ماساتشوستس في مستشفى بيتر بنت بريغام.



ويعاني ما يقرب من 500 مليون شخص على الصعيد العالمي (أي ما يقرب من 10% من السكان البالغين في العالم) من نوع ما من مشاكل / أضرار الكلى، هذا يؤدي أو الملايين من الوفيات المبكرة كل عام بسبب مرض الكلى المزمن الناجم عن أمراض القلب والأوعية الدموية.



1- 《تدفق الدم في الكلى أعلى من تدفق الدم في القلب والكبد والدماغ》



ويبلغ حجم الكلى حوالي 4.5 بوصة في الطول، فني ليست أكبر كن ماوس الكمبيوتر، أو الهاتف الخلوي.



وتزن الكلى في حالة الأطفال حديثي الولادة الرضع الى وزن الجسم نسبة 3 مرات الكلى إلى نسبة وزن الجسم عند البالغين، و في حالة البالغين، تشكل الكلى 0.5٪ فقط من وزن الجسم كله.



2- 《نصف الكلى يمكن ان تقوم بعمل كلية كاملة》



وتتكون الكلى من 1 مليون على الأقل وتصل إلى 2 مليون نيفرون. النيفرونات ليست سوى مرشحات صغيرة جدا قادرة على تصفية الدم والقضاء على النفايات.





وتتلقى الكلى حوالي 120 مكعبا من الدم، وعلى الرغم من أن الكلى تزن على 0.5٪ من وزن الجسم كله، فإنها في الواقع تتلقى المزيد من الدم الشرياني مقارنة مع الأجهزة الأخرى في الجسم. ما يقرب من 25٪ من الدم يضخ القلب يذهب إلى الكلى.



وبمجرد أن يصل الشخص إلى سن الأربعين، يبدأ عدد النفرونات الوظيفية الموجودة في كل كلية في الانخفاض بمعدل 1 في المائة سنويا.



وعلى الرغم من الانخفاض في عدد النفرونات الوظيفية في الكلى بعد سن ال 40، الا ان الكلى تستمر في العمل بشكل طبيعي.



3- 《إذا انخفض محتوى الأكسجين في الدم، يمكن للكلية الشعور بذلك》



واذا نقص الاكسجين مرة واحدة في الكلى، فإنها تخلق هرمون الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث أن كرات الدم الحمراء مسؤولة عن حمل الأكسجين.



4- 《تضخ الكلى حوالي 400 جالون من الدم المعاد تدويره كل يوم》



تصفية الكلى والعودة حوالي 200 كوارت من السوائل في مجرى الدم كل يوم، ويتم فقدان ما يقرب من 2 كوارت في شكل البول في حين يتم استرداد ما تبقى من 198 كوارت.



5- 《ترتبط الكلى والمثانة بمساعدة اثنين من الأنابيب》



ترتبط الكلى والمثانة بمساعدة اثنين من الأنابيب والمعروفة باسم الحالب، وهو المثانة حيث يتم تخزين البول الذي تفرزه في أي مكان بين 1 و 8 ساعات.



وهناك حقيقة مثيرة للاهتمام هو أننا لا التبول من المثانة يكون نصف كامل،و مرة واحدة في نصف المثانة هو الكامل، يتم إرسال إشارات إلى الدماغ الذي بدوره يقول لنا أن الوقت قد حان للتبول.



6- 《الكلي مسؤولة عن تنشيط فيتامين د》



وهناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام حول الكلى، وهي أنها قادرة على تنشيط فيتامين (د) في أجسامنا، وعادة ما يتم إنتاج هذا الفيتامين من قبل خلايا الجلد الخاصة عندما نتعرض لأشعة الشمس، وإذا فشل الجلد فانه يمرر المهمة إلى الكبد، إذا فشل الكبد بالقيام بها يذهب في النهاية إلى الكلى.



7-《 ولادة اطفال بكلى واحدة》



ويولد بعض الأطفال بكلية واحد فقط، والنسبة لهم، الكلى في نهاية المطاف ينمو إلى الحد الذي يساوي الوزن مما يجعلها تقوم بعمل كليتين.



8-《 مضادات الحموضة المفرطة والحليب يمكن أن يسبب حصى الكلى》



9- 《أمراض البنكرياس تحفز حصوات الكلى》



البنكرياس يحفز السكر لإنتاج الأنسولين الذي يحافظ على مستويات السكر في الاختيار، و إذا زاد مستوى السكر في الجسم، يتم إنتاج الأنسولين الزائد، و هذا يجبر الجسم على إفراز الكالسيوم الزائد من خلال البول، وهو سبب آخر لحصى الكلى.



10- 《مشاكل الكلى يمكن ان تسبب فقر الدم وزرع الكلى يعالج من أمراض التهاب المفاصل》



يمكن أن تؤدي فشل الكلى إلى تطور فقر الدم، وقد كشفت الدراسات أن معظم مرضى فقر الدم يعانون عادة من نوع من أمراض الكلى.



ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي ، أن يعيشون لفترة أطول بمساعدة زراعة وغسيل الكلى.