رئيس مصنع قادر لـ«صدى البلد»: «العربية للتصنيع» تنتج أول مدرعة «كومبات T98» للشرطة وطرح 50 عربة قريبا.. نصدر «فهد» للدول العربية والأفريقية.. ونصنع أكبر محطة خلط خرسانة متحركة ونبدأ في صناعة اللوادر

- طرح 50 عربة «T98 Kombat» قريبًا

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أكد المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة أوجدت متطلبات خاصة للقوات المسلحة والشرطة المصرية منها سيارات الدفع الرباعي والعربات المدرعة، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على إنتاج مدرعة متطورة «كومبات T-98 Kombat» وهي مصنوعة بأساليب تكنولوجية حديثة، ويتم حاليًا إدخال بعض التعديلات عليها بالتعاون مع دولة إستونيا.



وأوضح «عبد الرحيم» فى تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه تم عرض عينات من المدرعة «كومبات» على عدد من الجهات، وسيتم طرح 50 عربة مدرعة «T-98 Kombat» خلال شهرين بعد تجهيز الخامات، مؤكدًا أن خط الإنتاج سيطرح 25 عربة في المرحلة الواحدة.



وأشار رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة إلى أن الهيئة تصنع 70% من العربة المدرعة، ولديها القدرات والإمكانيات لتصنيع جسم المدرعة كاملًا، ولديها القدرة على التصنيع والتصدير للخارج.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع كانت حريصة على تصنيع سيارات الدفع الرباعي بمصانع الهيئة مثل «الجيب» بأنواع مختلفة و«تويوتا فنشر» و«J8» لنقل الجنود، مؤكدًا أنهم مستعدون لتغطية وتلبية المنتج لأي طلب يطلب منهم في أي وقت بأي كمية مهما كانت عددها، لأنهم حريصون علي مساعدة ودعم الجميع.



ولفت إلى أنهم حريصون علي تطوير العربات المدرعة بالتنسيق مع الفنية العسكرية والجهات المختصة، منوها بأن الهيئة العربية للتصنيع لديها مكونات للصناعة ومراكز بحثية متوفرة على أعلى مستوى، ولديهم إصرار على التطوير أولا بأول والتقدم بإمكانيات تكنولوجيا عالية.



وأضاف أن هناك تعاونا مشتركا مع عدد من الدول المتقدمة في الصناعة، إذ أننا حريصون على خروج المنتج بنفس مستوى الجودة العالمية للمنتجات المستوردة، وهناك عقود مع شركات أوروبية.



وتابع «عبد الرحيم» قوله إن هناك تدريبات مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة ليكونوا دائما على وعي كامل ومواكبة التطور لإخراج المنتج بمستوي عالِ، وهذا يتم بمراكز الهيئة لديها معاهد متطورة خاصة للتدريب، مؤكدًا أنهم يتابعون المنتجات العالمية للمنافسة لتعميق التصنيع المحلي.



وشدد على أن المدرعة «T-98 Kombat» تمتلك درجة كبيرة من الحماية، وتساهم في عمليات مكافحة الإرهاب وفض الشغب، ويمكن استخدامها في تأمين الحدود أيضًا من قبل قوات حرس الحدود والحرس الجمهوري والشرطة، كما أنها تزود بسلم يتم فرده في عمليات الاقتحام، وحاجز مصد «مانع للطريق»، وهي سهلة التعامل مع الأماكن والطرق الرملية والضيقة.



- مواصفات العربة المدرعة «kombat T98»

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ونشر موقع «صدى البلد» الإخباري، مواصفات ومميزات المدرعة «kombat T98» ومن أهمها أنها تساعد الأمن على اقتحام المناطق الضيقة والصعبة والتعامل مع العناصر الإرهابية في الأماكن والأدوار العليا،وتساعد في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وتعمل في الأجواء السيئة، ومضادة للرصاص والمتفجرات والقنابل، , ومقاومة للألغام، وتنافس المركبات والسيارات الامريكية والاوروبية للدفع الرباعي بتكنولوجيا حديثة ومتطورة، وتستخدم كناقلات للجنود.



وتمتلك المركبة درجة كبيرة من الحماية، وتساهم في مكافحة الإرهاب والشغب، ويمكن استخدامها في تأمين الحدود، و مزودة بسلم يفرد أثناء عمليات الاقتحام، و حاجز مصد «مانع للطريق»، ولديها القدرة علي التعامل مع المواد المتفجرة، وتتميز أيضا بسهولة الخروج من الطرق الرملية والجبلية والأماكن الضيقة.



كما يوجد إصداران لهذه المركبة إصدار خاص بتأمين وحماية الشخصيات الهامة والاصدار التكتيكي الخاص بالعمليات القتالية والخاصة، وتعتبر «كومبات» من أسرع السيارت المصفحة الفاخرة في العالم،حيث تبلغ سرعتها 120 كم\ ساعة، بالإضافة إلى تصفيح ضد الرصاص.



• البيانات الفنية للعربة المدرعة كومبات «kombat T98»



- الشاسيه: خدمة شاقة للعمل داخل الطرق وخارج الطرق والمدقات مخصص للاستخدامات الحربية.

- المحرك: محرك بنزين GM vortec 86.0 L Gasoline A91

كما يمكن تركيب محرك ديزل من الأنواع الأتية حسب طلب العميل

GM Duramax Diesel Engine-

Cunnins Engine: 6.7 Cummins Turbo Diesel Engine-



- القدرة: 360 حصان

- أقصى سرعة على الطريق: 120 كم\ ساعة.

- الطاقة: 8 أفرد "السائق+ القائد+ 6 أفراد.



• الأبعاد والأوزان:

- الطول: 5.2 متر

- العرض: 2.15 متر

- الإرتفاع: 2.15 متر

- المسافة بين العجل: 6.15 متر

- الوزن الكلي المسموح: 6.15 طن

- الحمولة الصافية: 1.05 طن



• الوقاية

- تحقق العربة مستويات الوقاية ضد طلقات المدببة التالية:

مستوى الحماية السادس طبقا للمواصفات الأوربية EN1063، B 67.62 x51NATO



• التجهيزات :

- سلالم للسقف مع خطوات 4 متر بالجانب الأيمن والأيسر.

- فتحات ضرب نار جانبية وخلفية.

- نظام تسجيل للرؤية «أربع كاميرات».

- كاميرا خلفية.



• تجهيزات خارجية إضافية:

العربة بتصميمها الأساسي يمكن تزويدها بالأتي:

- سلم إقتحام يمكن فرده حتى ارتفاع 3300 مم من سقف العربة.

- بوابة للأغراض الأمنية.

- إرتفاع البوابة 10 متر وعرضها 2.5 متر.

- يتم إستخدام ونش كهربائي لرفع وخفض البوابة.

- يتم عمل الونش بواسطة بطارية العربة.

- بعد خفض البوابة على الأرض يتم فردها يدويا ويتم تثبيتها خلف العربة بواسطة قضبان خاصة.

- عند تخزين البوابة يتم طيها يدويا وإرجاعها إلى مكانها فوق السقف بواسطة الونش.

- التركيب يحتاج من 3 إلى 5 دقائق والإزالة يحتاج 4 إلى 5 دقائق.

- تحتاج من 2 إلى 3 أفراد.



- نصدر المدرعة «فهد» للدول العربية والأفريقية وقوات حفظ السلام

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أكد المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، أن الهيئة أنتجت المدرعة «فهد»، والتى لاقت نجاحا واسعا منذ بداية تشغيلها وتصديرها لعديد من الدول العربية والأجنبية منذ عام 1984 حتى الآن، منها سلطنة عمان والكويت والجزائر وغانا والكونغو.



وأوضح «عبد الرحيم» أن القوات المشاركة في حفظ السلام وكينيا ودارفور يستخدمون المدرعة فهد، مشيرا إلى أن لديهم أطقم صيانة على أعلى كفاءة يسافرون إلى الدول لعمل صيانة للمدرعات وعمل صيانات كاملة وإصلاحات للأعطال، وتوفر المدرعة «فهد» وقاية ضد الطلقات الخارقة للدروع حتى المستوى السابع طبقا للمواصفات القياسية العالمية.



وقال إن الهيئة تتعامل مع القوات المسلحة والداخلية في كل شيء خاصة توفير العربات المدرعة، بالإضافة إلى سيارات الإطفاء والحماية المدنية بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في المجال، مؤكدا أن هناك تعاونا مع معظم الوزارات والمحافظات في المجالات المختلفة.



وأضاف أن المصنع يصمم ويصنع العربات المدرعة ومن أشهرها العربة «فهد»، وتصميم وتصنيع التدريعات اللازمة لجميع أنواع السيارات الدفع الرباعي والمصفحة لجميع الأغراض، بالإضافة إلى سيارات التأمين، وتصميم وتركيب أنواع الأسلحة المتعددة على العربات العسكرية المختلفة.



ونوه بأن الهيئة سلمت عددا من العربات المدرعة طراز «فهد» لوزارة الداخلية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن شاسيه المدرعة 300 حصان، والمدى على الطرق الطويلة 700 كيلومتر والمدى على الدفات 450 كيلومترا، والسرعة المتوسطة 65، والسرعة القصوى 100 كيلومتر.



- ننتج أكبر محطة خلط خرسانة متحركة

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وأكد المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، أن الهيئة وقعت اتفاقية للتعاون المشترك مع اليونان المتمثل في شركة «سبانوس» و «مكسيم» الرائدة فى تصنيع محطات الخرسانة لتصنيع أكبر محطة خلط الخرسانة متحركة.



وأوضح «عبد الرحيم» أن هذه المحطات تتميز عن محطات الخرسانة العادية لانها متحركة و ليست ثابتة ، مشيرا إلى أن تلك المحطة ستشارك فى خدمة المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة بأعلى جودة وكفاءة.



وأشار رئيس المصنع إلى أن المحطة مكونة على 2 شاسيه و يمكن تجميعها وتفكيكها وتنصب كمحطة خلط وتقدر طاقتها بـ 135 مترا مكعبا فى الساعة.



ولفت إلى أن الجانب اليوناني أعطى الهيئة حرية التصنيع المحلي حسب الإمكانيات، والبداية كانت 40% من التصنيع المحلي على مراحل، منوها إلى أن هناك طلبات جاءت إليهم من شركات مقاولات وعلى رأسها المقاولون العرب ووادي النيل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشراء محطات خلط الخرسانة المتحركة في الفترة الماضية وتم ارسال عروض فنية ومالية بالمنتج وجار الدراسة حاليا.



- بدأنا فى تصنيع لوادر ومعدات ثقيلة بالتعاون مع بيلاروسيا

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وقال المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، إن الهيئة عقدت اتفاقية للتعاون المشترك في التصنيع مع الجانب البيلاروسي لصناعة اللوادر والأوناش المتمثلة في شركة «أمدكور» البيلاروسية لإنتاج معدات الرفع الثقيلة الأوناش ومعدات المقاولة.



وأضاف «عبد الرحيم»، أنه كان هناك اتفاق لصناعة اللوادر والمعدات المتداولة والتداول الخاصة للإنشاءات وتتراوح نسبة التصنيع المحلى بها من 18– 30% تدريجيا بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى مكابس قش الأرز، مؤكدا أن الهيئة تحرص على تعميق نسب التصنيع المحلي وتوفير العملة الأجنبية والاستفادة من الشركاء الأجانب.



وشدد على أن لديهم رغبة للاستفادة من البحوث والعقول البشرية بالهيئة لإنتاج محلي متميز، مشددا على أن الهيئة حريصة على دعم وتنمية الصناعة الوطنية والمشاركة في المشروعات القومية، وتضع كل إمكانياتها التصنيعية والبشرية وتتعاون مع كل الكيانات الوطنية والعالمية.



وتضم قائمة المعدات بسعات مختلفة من 1 متر مكعب إلى 3.6 متر، كما تمتلك اللوادر قدرات رفع 5 آلاف كيلوجرام.



- وصلنا لمستوى جيد فى صناعة المعدات والصوب الزراعية

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أكد المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، أن الهيئة أنجزت خلال الفترة الأخيرة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية، موضحا أنها وصلت إلى مستوى جيد في صناعة المعدات والصوب الزراعية.



وأوضح «عبد الرحيم» أن الزراعة بالصوبة ستكون مطلبا رئيسيا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المياه أصبحت مقننة، والدولة تدعو إلى ترشيد المياه، مؤكدا أن أكثر استخدام للمياه في مصر يأتى بسبب الزراعة، لذلك عملوا على الصوب الزراعية لترشيد المياه واستبدالها بأساليب الصوب الجديدة.



وقال إن استهلاك المياه في الصوب الزراعية أقل بكثير من الري بالغمر والطرق الأخرى التقليدية في الزراعة، لافتا إلى أن ترشيد المياه في الزراعة مهم جدا، خاصة أن الصوبة توفر كما كبيرا من المياه.



وأضاف أن هناك نماذج مختلفة من الصوب الزراعية وهى المصري والهولندي والإسباني بتكنولوجيا مصرية كاملة، مشيرا إلى أن هناك نماذج واتفاقات مع مراكز للبيع المحلي، وهناك تصدير للخارج بالتنسيق مع الشركات المعنية، مشددا على أنهم حريصون على إحياء الصناعة الوطنية وفتح مجالات للتعاون المشترك مع الخبرات الدولية.



ولفت إلى أن هناك اتفاقا مع محافظ السويس على عمل من 800 لـ 1000 صوبة زراعية بعد أن خصصت لها مساحة أرض كبيرة، لفتح مجالات عمل للشباب وتوفير احتياجات المحافظة من المنتجات الزراعية، مؤكدا أنهم يبحثون عن السبل التي يحتاجها المجتمع المصري وتوفيرها للجميع، خاصة زيادة الرقعة الزراعية وفتح فرص عمل للشباب.



وقال إن القوات المسلحة طلبت تجهيز 50 صالة رياضية «جيم» وانتهت من تصنيعها وبدأت في تسليمها بالفعل، مضيفا أنهم عرضوا الأجهزة الرياضية على وزارة الشباب وصالات ومراكز رياضية خاصة.



وتقوم الهيئة العربية للتصنيع بالدور الأبرز على صعيد التنمية الصناعية فى كافة المجالات العسكرية والمدنية، وتنفرد بكونها الأولى من نوعها من حيث تصنيع الطائرات فى مصر والوطن العربى وذلك لانضمام مصنع الطائرات للهيئة منذ نشأتها، بعد إنتاج ثلاثة طرازات للطائرات "الجمهورية، القاهرة 200، والقاهرة 300"، فضلا عن تصميم وتصنيع العربات المدرعة «فهد» والعربات العسكرية «جيب» «J8» «T-98 Kombat» والعديد من الأسلحة والصواريخ والمعدات الإلكترونية وضفائر الطائرات.



كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع بالعديد من المشروعات العملاقة فى المجال المدنى، وخاصة مشروعات البنية التحتية وخدمة المجتمع، فتقوم الهيئة بإنتاج محطات تحلية مياه البحر و تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الآبار والصرف الصحى والصرف الصناعى، كذلك تصنيع معدات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية / طاقة الرياح)، والمعدات والأجهزة الإلكترونية كشاشات العرض العملاقة بالطرق السريعة والإستادات و شاشات SMART / 3D) LED) وأجهزة التابلت ، فضلًا عن قيام الهيئة بتجهيز عربات الخدمة الشاقة وخدمة المجتمع ، كسيارات كنس الشوارع و كبس القمامة ، وسيارات الإطفاء وسلالم الإنقاذ ، وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة ، كل هذا يضع الهيئة العربية للتصنيع فى المرتبة الأولى كصرح صناعي عملاق.

أجرى موقع «صدى البلد» جولة داخل مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع لرصد مراحل تصنيع عربة الشرطة الجديدة المدرعة «كومبات T98» بالإضافة إلى المدرعة «فهد» وتناقشنا حول آخر التطورات بشأن المنتجات التي يصنعها المصنع، وكان أهمها المدرعات والمعدات والصوب الزراعية، ومحطة خلط الخرسانة المتحركة بالتنسيق مع اليونان، وتصنيع لوادر ومعدات ثقيلة بالتعاون مع بيلاروسيا، كما طلبت القوات المسلحة بتجهيز 50 صالة رياضية «جيم»، حيث أجرينا حوارا مع المهندس علاء وشرح لنا التفاصيل الكاملة.