شاهد ..قصر الأميرة خديجة بحلوان قبل و بعد تطويره بـ28 مليون جنيه

حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور توضح قصر الأميرة خديجة قبل وبعد تطويره ، استعدادا لتحويله الى متحف.



كان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية وقعا ،بروتوكول تحويل قصر خديجة هانم بحلوان إلى متحف للأديان.



ولفت محافظ القاهرة،إلى أن محافظة القاهرة انتهت من تجديد قصر خديجة هانم بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه تم صرفها من خزانة الدولة ولم يكن ممكنًا استغلال القصر كمبنى إداري،نظرًا لأنه يعد تحفة معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة ومسجل كطراز متميز بقوائم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.



وأشار المحافظ إلى رغبة محافظة القاهرة في استغلال القصر كمركز حضاري وثقافي بحلوان تلاقت مع رغبة المسئولين بمكتبة الاسكندرية في تحويله الي متحف للأديان ليكون نقطة انطلاق وتنمية للمحافظة وليصبح مركز ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزارًا ذو قيمة للسياحة الدينية بمصر.



ونوه المحافظ إلى أنه بموجب البروتوكول ستقوم مكتبة الاسكندرية بإعداد مشروع حول كيفية استخدام القصر في الهدف الذي أبرم من أجله البروتوكول فضلًا عن تولي التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء بمصر أو خارجها لضمان تنفيذ ذلك الي جانب أن المكتبة ستقوم بإدارة المتحف في حين ستتولي محافظة القاهرة أعمال الصيانة الدورية للقصر ومرافقه.



ويقع المبني الرئيس للقصر على مساحة تقارب الـ 500 متر وله جناح غربي يشغل مساحة تقارب 300 متر في حين يشغل الجناح الشمالي مساحة 200 متر ويحتوي القصر علي 50 قاعة تتدرج مساحتها من 25 مترا الي 100 متر والقاعة الرئيسية تتسع لـ 120 فردًا وكان مرشحًا لان يتم استخدامه كمقر لمحافظة حلوان قبل الغاءها ولكن الفكرة لم تنفذ نظرًا لقيمته الاثرية الكبيرة.



من جانبه،أشار الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الاسكندرية إلى أن القصر يمتد عمره لأكثر من قرن وربع القرن وسيتم تخصيصه كمتحف للأديان يضم آثار الاديان منذ ديانة التوحيد التي نادي بها اخناتون مرورًا باليهودية والمسيحية وانتهاء بالإسلام مشيرًا الي ان هذا المشروع يلقي دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاثار.



ونوه رئيس مكتبة الاسكندرية بأنه سيتم دعوة الافراد والمؤسسات الدولية والمحلية للتبرع ماديًا أو بالمقتنيات الاثرية لإثراء المتحف الجديد.



وأضاف الفقي أن إقامة المتحف سيكون لها مردود دولي كبير يبرز صورة مصر الوسطية التي تنبذ العنف والإرهاب وتدعو للتعايش السلمي والتسامح بين الاديان.