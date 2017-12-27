مصطفى.. فقد بصره بسبب تهور مدرس في أسيوط.. التلاميذ يثبتون الواقعة والمَدرَسة تنفي.. والده: يحتاج لجراحة عاجلة ولا أملك تكاليفها.. صور

"مصطفى عيد خلف".. تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة نزلة دوينة المشتركة الابتدائية بمحافظة اسيوط ، كان حلمه التفوق في دراسته والالتحاق بالجامعة، ولكن تبخر الحلم بعد أن قام معلم بصفعه على وجهه مما تسبب في نزيف داخلي وانفصال في الشبكية بعينه اليمنى والذي أدى الى فقدان بصره بهذه العين، ليتحول حلمه من الجامعة والتفوق الى الإبصار ورؤية الآخرين.



قال مصطفى إن الواقعة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي وتحديدا في طابور الصباح بالمدرسة، حين قام أحد زملائي بدفعي من الخلف أثناء الطابور مما أدى إلى سقوطي على التلميذ الذي يقف أمامي والذي تسبب في سقوطه على قدم أحد المدرسين أمام الطابور فقام المدرس بصفعي على وجهي وأصابني في عيني وعندما عدت إلى المنزل وجدت عيني تخرج افرازات بيضاء وقمت بإخبار والدتي وجدي لان والدي كان يعمل في القاهرة.



وقال عيد خلف "والد الطفل": أنني عندما علمت بما حدث مع ابني تركت عملي حيث انني اعمل مبيض محاره وعدت، وبسؤال ابني عما حدث قال لي ان المدرس قام بصفعه على وجهه واصابع يد المدرس دخلت داخل عين ابني اليمنى.



ويضيف: "ذهبت الى المدرسة وعاتبت المدرس بضربه لابني، قال لي انه ضربه على ظهره وأنكر انه ضربه على وجهه، وذهبت الى مدير المدرسة فاعتذر لي عن الواقعة وتركنا الموضوع اعتقادا ان عينه تؤلمه من الضرب فقط وانه مع الوقت سيشفى ولكن زاد الامر واشتكى ابني أنه لا يرى بعينه اليمنى التي ضرب عليها.



ويتابع والد الطفل، أنه قام بالذهاب به إلى الأطباء بأسيوط وبعد اجراء اشعات على عينه تبين انه مصاب بنزيف داخلي ومياه بيضاء على العين وانفصال في الشبكية والتي أدت الى عدم رؤيته بهذه العين وطلب مني الأطباء إجراء جراحة له في عينه حتى يعود له نظره، وانا لا املك قيمة المبلغ المطلوب للعملية الجراحية ولا أعرف كيف أحصل على حق ابني من المدرس بعد إنكار ادارة المدرسة للواقعة.



وقالت إيمان ابراهيم المحامية بشبكة المحامين الداعمة للاطفال وعضو بالمؤسسة المصرية الداعمة لأوضاع الطفولة "ايفاك" إنه يوم 14 ديسمبر الجاري تلقت بلاغا بحدوث مشكلة بمدرسة نزلة دوينة المشتركة الابتدائية، وعلى الفور اتصلت بلجنة الحماية بمحافظة أسيوط والتي انتدبت بدورها أحد أعضائها وقمنا بزيارة المدرسة.



وقالت إن إدارة المدرسة نفت الواقعة لكن عضو لجنة الحماية قام بسؤال الأطفال بالمدرسة حول الواقعة، وأكد الاطفال حدوث الواقعة في طابور الصباح، تم تشكيل لجنة من المحافظة وقامت بزيارة المدرسة مرة اخرى ولكن فوجئنا بأن ادارة المدرسة تقف في صف المدرس بطل الواقعة وانكروا حدوث الواقعة، وقام والد الطفل بعمل محضر شرطة بنقطة شرطة بني سميع وقمنا بتقديم طلب إلى النيابة العامة عرض الطفل على الطب الشرعي لمعرفة وقت وقوع الاصابة وكيفية حدوثها.