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فن

محمد محيي يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة اتجاهه للتمثيل

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:59 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعرب النجم محمد محيي عن ترحيبه بفكرة الدخول في مجال السينما والتمثيل، نافيًا وجود مفاوضات معه خلال الفترة الحالية حول التعاقد على أي عمل سينمائي.

وأضاف محمد محيي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه يعتبر السينما من العوامل المهمة التي تؤرخ مسيرة المطرب وأغانيه، واعدًا جمهوره بأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم عمل سينمائي ملائم خلال الفترة المُقبلة.

وعلى جانب آخر، يستعد محمد محيي لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يتضمن 20 أغنية متنوعة، يتعاون فيه مع باقة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم أيمن بهجت قمر ومحمد رحيم ووليد سعد وأمير طعيمة وأشرف أمين وإيهاب عبد الواحد ومحمد العشري، وآخرين.

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محمد محيي يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة اتجاهه للتمثيل

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