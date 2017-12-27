صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء

أحيا الموسيقار عمر خيرت مساء أمس الثلاثاء حفل صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم أهالي مركز "بئر العبد" بسيناء وذلك داخل مركز المنارة للمؤتمرات .



كان في مقدمة الحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ،د.مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ،د.ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا المصرية ،د.نوال الدجوي ود.منى الدجوي بالاضافة الى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وعدد من زوجات الوزراء والسفراء وسيدات المجتمع من قيادات العمل المدني و التطوعي وغيرهن ممن استمتعن بأشهر الموقطوعات الموسيقية للموسيقار الكبير بمشاركة عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.



تخلل الحفل كلمة للسيدة انتصار السيسي حيث اشارت الى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وسرعة تلبيتها لدعم مصر ووجهت للحضور النسائي التهنئة بالعام الجديد.



