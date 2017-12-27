ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء

الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:57 ص
صدى البلد
محمد صبحي
أحيا الموسيقار عمر خيرت مساء أمس الثلاثاء حفل صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم أهالي مركز "بئر العبد" بسيناء وذلك داخل مركز المنارة للمؤتمرات .

كان في مقدمة الحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،  وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ،د.مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ،د.ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا المصرية ،د.نوال الدجوي ود.منى الدجوي بالاضافة الى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وعدد من زوجات الوزراء والسفراء وسيدات المجتمع من قيادات العمل المدني و التطوعي وغيرهن ممن استمتعن بأشهر الموقطوعات الموسيقية للموسيقار الكبير بمشاركة عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

تخلل الحفل كلمة للسيدة انتصار السيسي حيث اشارت الى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وسرعة تلبيتها لدعم مصر ووجهت للحضور النسائي التهنئة بالعام الجديد.

صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء
صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء
صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء
صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء
صور..عمر خيرت يتألق في حفل "تحيا مصر" لصالح أهالي"بئر العبد" بسيناء

ترشيحاتنا

سميرة سعيد لـ «صاحبة السعادة»: «عايزة عمري يرجع لـ 5 سنين تقدري ترجعيني».. فيديو

مصرع 12 شخصا أصيبوا بالتسمم بالدومينيكان.. وإصابة 21 آخرين

روسيا : مقتل شخص في إطلاق نار عشوائي جنوب شرق موسكو

وزير الرياضة يكشف عن موعد عودة الجمهور للملاعب

الجيش السوري يمهل مسلحين محاصرين قرب الحدود الإسرائيلية 72 ساعة للاستسلام

شحن 443 كيلو ذهب من منجم السكرى إلى كندا لتنقيتها

مدير الفتوى يوضح كيفية أداء الصلوات الفائتة

اليوم.. نظر محاكمة 3 طلاب ومجند اغتصبوا ممثلة مغمورة بالعمرانية

احذري.. هذه الأعراض مؤشر لإصابتك بسرطان المثانة ونوع من التوابل يحافظ على صحتها

«دبش»: ما يحدث معي بسبب لعبي لبتروجت وليس للأهلي أو الزمالك.. فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر..فيديو

انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية أسفل كوبري إمبابة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد ..قصر الأميرة خديجة بحلوان قبل و بعد تطويره بـ28 مليون جنيه

«تسلم الأيادي».. «صدى البلد» يرصد ردود فعل عابري الكباري العائمة بالإسماعيلية.. صور

شاهد.. جولة ملكتي جمال مصر واليونان في الأهرامات

إطلالات جميلات هوليوود على السجادة الحمراء لعام 2017.. صور

شاهد.. تدريبات بدنية لحكام الدوري على هامش التحليل الفني

فيديو

تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر..فيديو
تعرف على أسعار العملات الأجنبية بشاشة تداول البنك الأهلي .. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
سميرة سعيد تكشف علاقتها بالراحل بليغ حمدى «فيديو»
سميرة سعيد لـ «صاحبة السعادة»: «عايزة عمري يرجع لـ 5 سنين تقدري ترجعيني».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟

هل تؤيد مقترح صرف بدل بطالة للعاملين حال إجبارهم على الاستقالة؟